Брак обнаружили вовремя, а в суд обратиться не успели: покупателям хотят дать дополнительные три года

Покупателям могут разрешить обращаться в суд из-за недостатков товаров даже после истечения двух лет с момента приобретения. Главное условие — обнаружить дефект в установленный законом срок и своевременно уведомить о нем продавца. Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщил ТАСС источник в кабинете министров. Предлагаемые изменения распространяются не только на обычные товары, но и на недвижимость, приобретенную с недостатками.

Согласно инициативе, покупатель сможет подать иск в пределах общего трехлетнего срока исковой давности, который в таких случаях предлагается отсчитывать с момента уведомления продавца об обнаруженном дефекте. Сейчас Гражданский кодекс предусматривает, что при отсутствии гарантии или срока годности недостатки должны быть выявлены в разумный срок, но не позднее двух лет после передачи товара, если законом или договором не установлен более продолжительный период. Из-за неоднозначного применения этих норм покупатели иногда сталкиваются с отказами в судебной защите, даже если проблемы с приобретенным имуществом действительно существовали.

Поводом для разработки поправок стало дело жительницы Астрахани Надии Батраковой. В 2020 году женщина купила нежилое помещение стоимостью более ₽5 млн, однако впоследствии выяснилось, что его регулярно затапливают дождевые и сточные воды. Из-за этого предпринимательнице пришлось приостановить работу. В марте 2023 года она потребовала расторгнуть договор. Районный суд поддержал покупательницу, но апелляция отменила решение, сославшись на истечение двухлетнего срока. Конституционный суд признал соответствующее регулирование неопределенным, потребовал пересмотреть дело и изменить законодательство. Теперь подготовленный во исполнение его решения законопроект может поступить на рассмотрение правительства. Пока новые правила не приняты и не вступили в силу.