Мошенники придумали схему с «уголовным делом» и адвокатом-спасителем: как не попасться

Мошенники начали использовать схему обмана, при которой сначала пугают человека уголовным преследованием за якобы незаконный денежный перевод, а затем предлагают помощь адвоката. На самом деле оба собеседника действуют сообща и пытаются завладеть деньгами потенциальной жертвы. Об этом в интервью ТАСС рассказал сенатор, заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. По его словам, злоумышленники могут воспользоваться практически любой финансовой операцией или фактом передачи персональных данных, чтобы убедить человека в возникновении серьезных проблем с законом.

Сначала потенциальной жертве звонит неизвестный и сообщает, что она якобы отправила деньги на запрещенный счет или передала конфиденциальную информацию подозрительным лицам. Собеседник предупреждает о возможном возбуждении уголовного дела, создавая ощущение неминуемой опасности. «И тут же появляется „честный адвокат“, который говорит: „Я готов представлять ваши интересы в защите от правоохранительных органов“», — объяснил Шейкин. Однако предлагающий помощь юрист оказывается участником той же мошеннической группы. Его задача — воспользоваться испугом человека и убедить его довериться злоумышленникам.

По словам сенатора, психологическое давление играет в этой схеме ключевую роль. Услышав обвинения, человек начинает вспоминать недавние переводы, сообщения и отправленные документы, пытаясь понять, действительно ли мог совершить что-то противозаконное. Именно в этот момент ему предлагают якобы безопасный выход из ситуации. Шейкин подчеркнул, что мошеннические методы постоянно меняются, поэтому важно распознавать не только конкретные сценарии, но и общие признаки манипуляции. Если незнакомец по телефону угрожает уголовным делом и одновременно предлагает платную юридическую помощь, не следует выполнять его требования или переводить деньги. Информацию о возможных претензиях правоохранительных органов необходимо проверять самостоятельно через официальные каналы связи.