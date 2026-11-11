Зарплата уходит на ненужные покупки: психолог объяснила, как остановить бесконтрольный шопинг

Привычка тратить значительную часть зарплаты на спонтанные покупки может быть связана не столько с любовью к новым вещам, сколько с хронической усталостью и недостатком положительных эмоций. Человек много работает, практически не отдыхает и пытается компенсировать напряжение походами по магазинам или заказами на маркетплейсах. Об этом РИА Новости рассказала психолог Наталья Керре. По ее словам, справиться с постоянным желанием покупать необязательные вещи помогают полноценный отдых, финансовые ограничения и простая пауза перед оплатой заказа.

«Дайте себе сутки, а еще лучше — двое. Если за два дня идея купить это прекрасное платье, эти прекрасные туфли вас не отпустила, то, возможно, действительно есть смысл порадовать себя», — объяснила специалист. По оценке Керре, за это время желание совершить около 80% импульсивных покупок может исчезнуть. Психолог также рекомендует разнообразить досуг, чтобы магазины не оставались единственным доступным способом получить удовольствие. Прогулки, встречи с близкими, увлечения и другие формы отдыха помогают переключить внимание и уменьшить потребность постоянно вознаграждать себя новыми приобретениями.

Дополнительным способом контроля расходов могут стать заранее установленные лимиты. Например, для похода по магазинам можно брать определенную сумму наличными или переводить фиксированный бюджет на отдельную карту. Керре также советует отправляться за покупками вместе с человеком, который умеет разумно распоряжаться деньгами и способен отговорить от ненужных трат. Любителям маркетплейсов специалист предлагает складывать понравившиеся товары в корзину, не оформляя заказ сразу. При этом полностью отказываться от покупок ради удовольствия необязательно. Главное, чтобы они не наносили ущерба семейному бюджету и не вызывали впоследствии чувства вины. Как подчеркнула психолог, важно сохранять контроль над собственными решениями, а не позволять желанию покупать управлять повседневной жизнью.