Фольга в стиральной машине — миф или рабочий лайфхак? Зачем туда кладут шарики
Фото: [Фото: istockphoto.com/golibtolibov]
В сети регулярно появляются советы, связанные с бытовыми лайфхаками для стирки. Один из них — использование шариков из алюминиевой фольги, которые кладут прямо в барабан стиральной машины вместе с бельем.
Считается, что фольга помогает снижать статическое электричество, возникающее из-за трения тканей. В теории это должно предотвращать слипание вещей и сохранять их внешний вид.
Однако на практике этот эффект актуален скорее при машинной сушке. Во время стирки ткань остается влажной, а в таком состоянии статическое электричество практически не образуется.
Улучшение качества стирки и удаление загрязнений
Фольгированные шарики свободно перемещаются по барабану, способствуя более равномерному распределению моющего средства. При соприкосновении с тканью они создают дополнительное трение, что может помогать отделять частицы грязи и снижать риск появления разводов.
Возможный вред от фольги
Серьезного ущерба такой способ, как правило, не наносит. Основной риск связан с тем, что фольга со временем начинает крошиться. Мелкие частицы могут оставаться на одежде, особенно на темных и ворсистых тканях.
Альтернатива: шарики для стирки
В продаже доступны специальные резиновые и пластиковые шарики для стирки. Обычно они продаются наборами, так как одного элемента недостаточно. Существуют турмалиновые модели, предназначенные для стирки без порошка, а также магнитные шарики, которым приписывают смягчение воды и снижение образования накипи.
Для каких вещей подходят шарики
Такие аксессуары не рекомендуют использовать с тонкими и деликатными тканями. Основная сфера применения — стирка пуховиков, подушек, полотенец и других объемных изделий. Шарики помогают взбивать наполнитель, предотвращая его сбивание.
Теннисные мячики как замена
Иногда для этих же целей используют обычные теннисные мячики. Однако из-за яркой окраски они могут оставить следы на ткани, поэтому считаются менее безопасным вариантом.