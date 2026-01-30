В сети регулярно появляются советы, связанные с бытовыми лайфхаками для стирки. Один из них — использование шариков из алюминиевой фольги, которые кладут прямо в барабан стиральной машины вместе с бельем.

Считается, что фольга помогает снижать статическое электричество, возникающее из-за трения тканей. В теории это должно предотвращать слипание вещей и сохранять их внешний вид.

Однако на практике этот эффект актуален скорее при машинной сушке. Во время стирки ткань остается влажной, а в таком состоянии статическое электричество практически не образуется.

Улучшение качества стирки и удаление загрязнений

Фольгированные шарики свободно перемещаются по барабану, способствуя более равномерному распределению моющего средства. При соприкосновении с тканью они создают дополнительное трение, что может помогать отделять частицы грязи и снижать риск появления разводов.

Возможный вред от фольги

Серьезного ущерба такой способ, как правило, не наносит. Основной риск связан с тем, что фольга со временем начинает крошиться. Мелкие частицы могут оставаться на одежде, особенно на темных и ворсистых тканях.

Альтернатива: шарики для стирки

В продаже доступны специальные резиновые и пластиковые шарики для стирки. Обычно они продаются наборами, так как одного элемента недостаточно. Существуют турмалиновые модели, предназначенные для стирки без порошка, а также магнитные шарики, которым приписывают смягчение воды и снижение образования накипи.

Для каких вещей подходят шарики

Такие аксессуары не рекомендуют использовать с тонкими и деликатными тканями. Основная сфера применения — стирка пуховиков, подушек, полотенец и других объемных изделий. Шарики помогают взбивать наполнитель, предотвращая его сбивание.

Теннисные мячики как замена

Иногда для этих же целей используют обычные теннисные мячики. Однако из-за яркой окраски они могут оставить следы на ткани, поэтому считаются менее безопасным вариантом.