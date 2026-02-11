Актриса Марго Робби рассказала о своем бурном прошлом в Лондоне, признавшись, что в годы «тусовочной жизни» ее выгоняли из ночных клубов, а на девичнике у нее выступал стриптизер в образе Гарри Поттера.

35-летняя звезда фильмов «Барби» и «Грозовой перевал» в интервью подкасту Table Manners призналась, что до 2016 года жила в районе Клэпхэм на юге Лондона вместе с друзьями и вела довольно разгульный образ жизни. По ее словам, ее выгоняли из знаменитого клуба Infernos и «большинства клубов Клэпхэма». Об этом пишет The Daily Mail.

Актриса вспомнила один из эпизодов:

«Мы пошли в Infernos, и примерно через 15 минут нас выгнали. Пока охрана выводила нас, я кричала: „Но это же Infernos — отсюда нельзя выгнать!“»

Она отметила, что позже их компанию друзей даже временно внесли в «черные списки» нескольких заведений. Робби называла тот период «лучшими днями своей жизни», сравнивая свой образ жизни со студенческим.

Перед свадьбой с Томом Акерли актриса устроила шумный девичник в стиле «Гарри Поттера» с приглашенным стриптизером:

«Друзья наняли стриптизера и заставили его изображать Гарри Поттера. Это было очень смешно и совсем не сексуально — он был в мантии, очках и со шрамом. Мы все были настолько пьяны, что это уже не имело значения».

Во времена жизни в Лондоне Робби и ее друзья вели активную ночную жизнь, часто устраивали вечеринки и даже подружились с владельцами местного магазина алкоголя, которых актриса приглашала на свои кинопремьеры.

Несмотря на бурную молодость, позже Робби вместе с друзьями основала продюсерскую компанию LuckyChap, которая выпустила успешные фильмы «Тоня против всех», «Девушка, подающая надежды» и «Барби».