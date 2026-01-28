Герань зимой не погибнет: как сохранить растение и получить пышное цветение весной

Герань, или пеларгония, не относится к морозостойким растениям, несмотря на внешнее сходство с садовыми геранями. Неправильная подготовка к зиме снижает шанс на здоровый рост весной и может лишить растения будущего цветения.

Грамотная зимовка позволяет сохранить крепкие кусты и сэкономить на покупке новых экземпляров.

Зачем сохранять герань зимой

Пеларгония родом из Южной Африки. Она способна накапливать влагу в листьях и стеблях, что делает ее выносливой и удобной для выращивания в контейнерах, на балконах и в кашпо. Сохранение растения до весны позволяет получить мощное цветение и сохранить редкие сорта.

Когда отправлять герань в зимовку

При кратковременных заморозках растения выдерживают температуру без последствий, особенно в защищенных горшках. Оптимальное время для переноса в помещение — конец сентября или начало октября. При устойчивых минусовых температурах ниже -5 °C герань начинает страдать.

Условия зимнего покоя

Герань требует минимум ресурсов: рассеянный свет и температуру +5…+10 °C. Подходят подвал, чердак, кладовая или хозяйственный блок. Полив редкий — только чтобы корни не пересыхали. Для защиты корней используют подставки и устойчивые контейнеры.

Способы зимовки герани

В горшках и ящиках — растения обрезают, удаляют цветы и листья. Метод снижает риск болезней, но требует больше места.

Без земли в ящиках — корни очищают, побеги укорачивают до 8–10 см, заворачивают в бумагу. Экономит место, требует контроля влажности.

Подвесной метод — корневой ком помещают в пакет, побеги оставляют открытыми, подвешивают вверх корнями. Минимальный уход, подходит не для всех сортов.

Преимущества зимовки

Экономия на новых растениях и семенах.

Крепкие кусты весной и раннее цветение.

Возможность мягкой поддержки растения в конце зимы.

К минусам относят необходимость прохладного помещения и регулярного осмотра на предмет гнили и вредителей.

Шаги по подготовке