Герань зимой не погибнет: как сохранить растение и получить пышное цветение весной
Фото: [Подмосковье Сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Герань, или пеларгония, не относится к морозостойким растениям, несмотря на внешнее сходство с садовыми геранями. Неправильная подготовка к зиме снижает шанс на здоровый рост весной и может лишить растения будущего цветения.
Грамотная зимовка позволяет сохранить крепкие кусты и сэкономить на покупке новых экземпляров.
Зачем сохранять герань зимой
Пеларгония родом из Южной Африки. Она способна накапливать влагу в листьях и стеблях, что делает ее выносливой и удобной для выращивания в контейнерах, на балконах и в кашпо. Сохранение растения до весны позволяет получить мощное цветение и сохранить редкие сорта.
Когда отправлять герань в зимовку
При кратковременных заморозках растения выдерживают температуру без последствий, особенно в защищенных горшках. Оптимальное время для переноса в помещение — конец сентября или начало октября. При устойчивых минусовых температурах ниже -5 °C герань начинает страдать.
Условия зимнего покоя
Герань требует минимум ресурсов: рассеянный свет и температуру +5…+10 °C. Подходят подвал, чердак, кладовая или хозяйственный блок. Полив редкий — только чтобы корни не пересыхали. Для защиты корней используют подставки и устойчивые контейнеры.
Способы зимовки герани
- В горшках и ящиках — растения обрезают, удаляют цветы и листья. Метод снижает риск болезней, но требует больше места.
- Без земли в ящиках — корни очищают, побеги укорачивают до 8–10 см, заворачивают в бумагу. Экономит место, требует контроля влажности.
- Подвесной метод — корневой ком помещают в пакет, побеги оставляют открытыми, подвешивают вверх корнями. Минимальный уход, подходит не для всех сортов.
Преимущества зимовки
- Экономия на новых растениях и семенах.
- Крепкие кусты весной и раннее цветение.
- Возможность мягкой поддержки растения в конце зимы.
К минусам относят необходимость прохладного помещения и регулярного осмотра на предмет гнили и вредителей.
Шаги по подготовке
- Перенос до устойчивых морозов.
- Сильная обрезка и санитарная очистка.
- Размещение в прохладном и сухом помещении.
- Минимальный полив, отсутствие удобрений.
- Пересадка весной в свежий субстрат.