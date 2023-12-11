«Говорил, что превратится в Человека-паука»: алтайский разведчик выполнил последнее задание, несмотря на ранения

Боец спецоперации Виктор Цветков, кажется, еще до рождения дал всем понять, что он особенный. Парень вырос невероятно терпеливым, ответственным и полным решимости идти до победного конца. К сожалению, конца СВО он не увидел — погиб спустя месяц после ее начала.

Мама солдата Марина Цветкова рассказала нашему корреспонденту, как прошла жизнь ее сына и как он погиб.

Лучик солнца

Витя родился 21 ноября 1998 года. В этот день была плохая погода, шел снег. И утром у Марины начались схватки.

«Как сейчас помню: я стою у окна и прошу Боженьку, чтобы родился здоровенький сыночек. Хотя пол ребенка я не знала — в то время у нас в деревне не было УЗИ, но я чувствовала, что будет мальчик. И вдруг появился лучик солнца и посветил прямо на меня. Я тогда подумала, что это знак, что мое желание сбудется. А теперь я понимаю, что это был знак, что сын будет особенным», — размышляет женщина.

Вечером Марина родила прекрасного малыша. По словам Цветковой, имя себе сын выбрал, когда еще был в утробе матери. В один из дней беременная проснулась и почувствовала, что малыш хочет, чтобы его назвали Витей.

«Я даже не знаю, как это объяснить, но было такое сильное желание — Витя и все. Я сказала про это мужу, и он согласился. Так мы его и назвали Виктором», — вспоминает те странные ощущения наша собеседница в разговоре с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Все детство и юность Виктор провел в Алтайском крае. Родился он в селе Усть-Кан, а когда мальчику было четыре года, его семья переехала в село Алтайское.

Добрый, отзывчивый и ответственный Витя радовал родителей. С малолетства Цветков помогал по дому, причем делал все на совесть: попросят снег почистить — все тропинки ровненькие, попросят картошку копать — никто из домочадцев за ним не успевает.

«В машинки он не играл, зато любил возиться с наборами человечков. Только сейчас понимаю, что фигурки были все военные или супергерои. Сын даже говорил, что превратится в Человека-паука, будет летать и всем помогать. В принципе, почти так и вышло», — вздыхает Марина.

Фото: [ Социальные сети ]

Жизнь через трудности

Судьба не давала ответственному и трудолюбивому Виктору послаблений. В школе учился, как и все мальчики, отличником не был.

«У Вити вся жизнь — через трудности. Везения не было: любая ситуация через препятствия, так и говорили в семье, что это же Витя — легко ничего не достается. В 15 лет сын уехал в Барнаул и поступил в Алтайский архитектурно-строительный колледж. Там его называли чистюлей, а позже в армии — святым, потому что не врал и делал все на совесть», — отмечает мать парня.

В колледже Виктор начал заниматься грэпплингом. Тренер Андрей Киреев еще на первых занятиях заметил большое желание студента развиваться в этом направлении.

«Он отличался от других спортсменов большой дисциплинированностью. Витя постоянно спрашивал меня, когда будет участвовать в соревнованиях. Поначалу не все получалось, но уже скоро он «поймал волну» и начал выигрывать. У Вити было большое желание получить звание мастера спорта и черный пояс по джиу-джитсу», — говорит Андрей Николаевич.

Затем Цветков оказался в армии, а после принял решение подписать контракт с 24-ой бригадой специального назначения ГРУ. Он стал старшим радистом-разведчиком. Но даже находясь на контракте, он постоянно писал и звонил тренеру и делился, что мечтает возобновить тренировочный процесс.

Выходных у военного Цветкова было мало, а некоторые и вовсе были заочными. Но он все равно ехал на состязания и после борьбы возвращался на службу. Виктор даже просил Киреева найти ему работу в Барнауле, которая не мешала бы тренировкам. Но с этим так и не сложилось.

Фото: [ Социальные сети ]

Попрощались, поговорив по душам

Когда Виктор служил по контракту, он приезжал к родителям лишь дважды в год, и мама удивлялась его внутренней силе.

«Я чувствовала его мощь. Смотрела на него, гордилась им и думала: «Какой же сынок у меня красивый, мудрый, но доверчивый!». Даже не знаю, как все эти качества в нем совмещались. Он ведь и за себя мог постоять. Сам не лез, но его уважали. Так мне друзья говорили. И был очень веселым человеком», — подчеркивает Марина.

В последний раз к родителям Виктор приехал третьего января 2022 года, спустя четыре дня уже уехал на построение.

«Говорили тогда с ним про жизнь. Я у Вити спрашивала, есть ли обиды у него на меня, на папу. Он про себя рассказывал. Получается, прощались мы с ним. Я тогда не придала этому значения, мы с ним всегда по душам разговаривали, когда он приезжал», — утирает слезы наша собеседница.

А спустя время родители увидели по телевизору, куда отправился их сын: началась спецоперация. Разведке было несладко. Сначала ефрейтор Цветков с обожженными ногами не пошел в санчасть. Потом его задело осколком. Боец, опять же, никуда не пошел. Ему поручили важное задание. Сослуживцам он запретил рассказывать командиру о ранениях, чтобы он мог выполнить приказ. А 29 марта Виктор выполнил то самое задание, но подорвался на фугасе.

«Некоторые говорят, что это была ловушка. Но вряд ли мы когда-нибудь узнаем, как на самом деле погиб наш сынок. Он всегда говорил: «Мамуль, у меня все хорошо. Не переживай». На похоронах все подходили и говорили, какой он у нас хороший. И до сих пор люди это говорят», — горюет Марина.

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