Сезонные метаморфозы: в Яблоневом сквере Красногорска появится грандиозный мурал

В Красногорске приступили к созданию самого большого городского мурала, площадь которого превысит 3 тыс. кв. метров. Об арт-проекте на стене Яблоневого сквера сообщили в администрации городского округа.

Площадкой для масштабного уличного полотна стала подпорная стена в Яблоневом сквере. Право расписать городское пространство авторы эскизов завоевали в конкурсе «Город в цвете», а памятный сертификат на реализацию идеи художникам вручил глава Красногорска Дмитрий Волков.

Основными авторами грандиозной росписи выступает команда местных мастеров: братья-художники Михаил и Сергей Ерофеевы, а также преподаватель Красногорской детской художественной школы Сергей Иванов. Со временем к проекту подключились стрит-арт живописцы из Москвы, городов Подмосковья, Нижнего Новгорода и Йошкар-Олы.

Сюжетом изображения стали сезонные изменения природы. Через образы птиц, яблоневых ветвей и созревающих плодов авторы показывают плавный круговорот времен года — от знойного лета к цветущей весне.

Для создания монументальной картины требуется строгое соблюдение технологии фасадных работ. Как отметил Сергей Ерофеев, перед нанесением специальной устойчивой краски бетонированную поверхность тщательно вымыли, прогрунтовали и обезжирили. Завершить работы по созданию рекордного граффити мастера рассчитывают до конца декабря.