Губернатор Подмосковья: почти 160 млн деревьев высадили в Московской области за 14 лет

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с правительством региона и главами округов отметил важность работы по восстановлению лесов и поддержанию порядка на территориях.

«Нам очень важно продолжать лесовосстановительные, санитарно-оздоровительные мероприятия, следить за чистотой лесов. Особое внимание ‒ зеленым массивам, находящимся рядом с крупными населенными пунктами, парками, магистралями. Для Подмосковья лес – важнейшая часть экосистемы, он занимает 42% нашей территории», - подчеркнул губернатор.

Воробьев отметил, что в рамках экологических акций с 2013 года в лесах и парках региона высадили 16,3 млн и 3,5 млн саженцев соответственно. В общей сложности, за 14 лет высадили 159 млн деревьев, а площадь лесовосстановления превысила площадь санитарных рубок.

«Наша задача – сохранять этот темп, поддерживать интерес и включенность жителей как за счет полюбившихся форматов, так и за счет новых инициатив», - добавил губернатор.

В 2010–2015 годах леса Подмосковья пострадали от пожаров и короеда-типографа. Для восстановления за 14 лет провели санитарные рубки на 52 тыс. га, а также восстановительные мероприятия на 63 тыс. га. В результате объем восстановленных лесных территорий уже на одну пятую превысил площадь участков, где проводились вырубки.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ]

В этом году план лесовосстановления будет перевыполнен ‒ работы проведут на 916 га вместо запланированных 895 га. Всего высадят 3 млн новых деревьев. В 2027 году лесовосстановление проведут как минимум на 1,7 тыс. га.

За 14 лет в Подмосковье провели около 1,4 тыс. лесовосстановительных акций. В них приняли участие 465 тыс. человек, они высадили 16,3 млн деревьев на общей площади более 4,5 тыс. га.

«Массовые посадки леса стали доброй традицией Подмосковья, которая объединяет поколения. Причем, эта традиция вышла за пределы лесных угодий ‒ в муниципалитетах за 10 лет в акциях приняли участие 1,5 млн человек, которые высадили 4,7 млн деревьев. Сейчас у нас действуют три формата участия в акциях: массовый, корпоративный и образовательный. На следующий год добавим еще один ‒ семейный», - рассказал председатель Комлесхоза Подмосковья Алексей Ларькин.

Для семей с новорожденными детьми планируется запустить специальную программу. В ее рамках родители в честь рождения ребенка смогут высадить именное дерево в специально выделенном секторе на центральной площадке и получить сертификат об участии в акции.

Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах региона в 2027 году проведут более чем на 4 тыс. га. Около двух третей участков включили в программу по обращениям жителей.

Работа по сохранению лесов соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.