Дофаминовый интерьер может навредить: психолог назвала тех, кому он противопоказан

Злобина предупредила об опасности дофаминового интерьера для интровертов

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Так называемый дофаминовый интерьер может не принести обещанной радости, а навредить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кандидата психологических наук Марину Злобину.

Дофаминовый интерьер — это яркие акценты, выразительные текстуры и личные вещи. Казалось бы, все направлено на стимуляцию приятных эмоций. Однако некоторым категориям людей такие перемены противопоказаны. В частности, у интровертов и людей, страдающих от дурного настроения, при виде ярких узоров и насыщенных цветов может усилиться тревожность. Кроме того, такая палитра может снизить продуктивность.

Злобина пояснила: окружающее пространство действительно влияет на эмоции и когнитивную продуктивность. Но психологическое воздействие дизайна зависит от индивидуальных различий, контекста и исходного состояния. Если не ставить во главу угла яркость, а сосредоточиться на персонализированности, можно значительно улучшить самочувствие.

Ранее психиатр Шестаков назвал способы победить синдром самозванца.

Актуально

Читайте также

Врачи Лутар и Эбер назвали повышающие риск рака предметы в доме

Врачи назвали привычку, из-за которой сон становится плохим

Врачи назвали привычку, из-за которой сон становится плохим

Сельдь против капсул: диетолог рассказала о пользе как источника омега-3

Сельдь против капсул: диетолог рассказала о пользе как источника омега-3

Ученые связали уровень фосфора в крови с риском жировой болезни печени

Пульмонолог Дуран назвал идеальную продолжительность сна

Пульмонолог Дуран назвал идеальную продолжительность сна

Ученые нашли способ уменьшить тремор при Паркинсоне без разрезов

Скачки артериального давления: кардиолог объяснил, почему оно повышается к вечеру

Скачки артериального давления: кардиолог объяснил, почему оно повышается к вечеру

Почти шесть тысяч заболевших: в Рязанской области выросла заболеваемость ОРВИ

Почти шесть тысяч заболевших: в Рязанской области выросла заболеваемость ОРВИ

Невролог Сметана объяснила, как за минуту запомнить признаки инсульта по одному слову

Ученые назвали продукты, которые защищают мышцы от старения

Стоматолог Давидян назвал самые опасные для зубов напитки

Терапевт Налимова назвала скрытые причины постоянной усталости

Добавьте mosregtoday.ru в избранное