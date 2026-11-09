Дофаминовый интерьер может навредить: психолог назвала тех, кому он противопоказан

Так называемый дофаминовый интерьер может не принести обещанной радости, а навредить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кандидата психологических наук Марину Злобину.

Дофаминовый интерьер — это яркие акценты, выразительные текстуры и личные вещи. Казалось бы, все направлено на стимуляцию приятных эмоций. Однако некоторым категориям людей такие перемены противопоказаны. В частности, у интровертов и людей, страдающих от дурного настроения, при виде ярких узоров и насыщенных цветов может усилиться тревожность. Кроме того, такая палитра может снизить продуктивность.

Злобина пояснила: окружающее пространство действительно влияет на эмоции и когнитивную продуктивность. Но психологическое воздействие дизайна зависит от индивидуальных различий, контекста и исходного состояния. Если не ставить во главу угла яркость, а сосредоточиться на персонализированности, можно значительно улучшить самочувствие.

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