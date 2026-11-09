Регина Тодоренко объяснила, зачем наняла личного повара

36-летняя телеведущая Регина Тодоренко после рождения третьего сына столкнулась с трудностями при возвращении прежней формы. Об этом она рассказала телеграм-каналу «Звездач».

Она призналась, что этот процесс оказался очень тяжелым. По словам Регины, ограничения в еде даются ей непросто, а совмещать строгий режим с работой и поездками почти невозможно.

«4-5 месяцев в году я нахожусь в командировках. Соблюдать какую-либо диету в таких условиях — это дополнительные хлопоты», — рассказала Регина.

По этой причине она решила доверить приготовление пищи личному повару, который готовит для телеведущей по особой схеме питания. Меню подобрали с учетом состояния и нагрузок Тодоренко.

Регина воспитывает троих сыновей в браке с певцом Владом Топаловым. Она старается совмещать заботу о детях, работу на телевидении и восстановление после родов.

Ранее певец Влад Топалов опубликовал фото в новом образе.