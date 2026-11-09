В Красногорске оценили благоустройство дворов и выслушали просьбу жителей

Дворы на Серебряном бульваре в Красногорске стали площадкой для встречи жителей с представителями администрации. По поручению главы городского округа Дмитрия Владимира Волкова территорию проверила первый заместитель главы Наталья Тимошина.

Обход охватил дворы домов № 1–5. По итогам осмотра отмечено, что придомовые территории содержатся в надлежащем состоянии.

Во время общения жители также рассказали об удобствах района. В шаговой доступности находятся школы, детские сады, магазины и несколько игровых площадок, где могут проводить время дети.

Отдельной темой разговора стала возможность предоставления льгот на посещение детских спортивных секций. Предложение жителей учли и приняли в работу.