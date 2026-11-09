Ракеты для Patriot в Европе на исходе: Украине их не дают без гарантий США

Bloomberg: запасы ракет для Patriot в Европе практически иссякли

Политика

Запасы ракет-перехватчиков для комплексов Patriot в Европе практически иссякли. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, европейские ракеты PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot находятся на критически низком уровне. При этом армии европейских стран зачастую не хотят передавать их Украине без твердых гарантий со стороны США о новых поставках. То есть без подтверждения, что Америка восполнит запасы, никто не рискует делиться последним.

Ситуация с поставками может начать улучшаться лишь через год. Тогда Украина получит ракеты-перехватчики, производство которых будет запущено в Европе. Однако обещание Вашингтона предоставить Киеву лицензию на производство перехватчиков пока не выполнено. Так что сроки сдвигаются, а обещания остаются на бумаге.

Ранее стало известно, что после ударов ВС России над Киевом, Одессой и Днепропетровском нависла угроза двухнедельного отключения света.

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