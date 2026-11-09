Фигуристка Костылева осталась без стипендии из-за поведения матери

Она пояснила, что в договоре фигуристки на стипендию в размере 65 тыс. руб. были два пункта, позволяющие отменить выплаты: не тренироваться на «чужом льду» и не писать негатив про академию и других спортсменов. Ирина Костылева неоднократно высказывалась об академии, а также фигуристах и их родителях в оскорбительном тоне.

«Оба пункта были нарушены. И если воронежский лед еще все могли пережить, то негатив на людей, которые сделали для них столько добра, никто уже не собирался прощать. В итоге юристы прислали документ о расторжении», — констатировала Благодерова.

Ранее Александр Жулин оценил выступление Александры Трусовой на этапе Гран-при в Китае.