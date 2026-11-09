Фигуристка Костылева осталась без стипендии из-за поведения матери
Академия Плющенко лишила Костылеву стипендии из-за поведения матери фигуристки
Фото: [ФФККР]
Двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева лишилась стипендии в академии «Ангелы Плющенко» из-за поведения своей матери Ирины Костылевой, сообщила РИА Новости менеджер по делам спортсменки и методист академии Елена Благодерова.
Она пояснила, что в договоре фигуристки на стипендию в размере 65 тыс. руб. были два пункта, позволяющие отменить выплаты: не тренироваться на «чужом льду» и не писать негатив про академию и других спортсменов. Ирина Костылева неоднократно высказывалась об академии, а также фигуристах и их родителях в оскорбительном тоне.
«Оба пункта были нарушены. И если воронежский лед еще все могли пережить, то негатив на людей, которые сделали для них столько добра, никто уже не собирался прощать. В итоге юристы прислали документ о расторжении», — констатировала Благодерова.
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