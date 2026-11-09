Подмосковные спортсмены стали победителями и призерами на первенстве России по кэндо

Подмосковные спортсмены завоевали две медали — золотую и серебряную — на чемпионате и первенстве России по кэндо, которые проходили с 1 по 3 ноября во Дворце игровых видов спорта в Иванове. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, в личном первенстве в возрастной категории 11-14 лет Даниил Ворожейкин (Егорьевск) оказался победителем. На втором месте оказался представитель Москвы, на третьем — спортсмены из Новосибирской области.

В категории 11-14 лет серебряным призером стала сборная Московской области в составе Полины Колесниковой (Электросталь), Александра Мишина, Захара Пероника и Даниила Ворожейкина (все — Егорьевск). Команда уступила соперникам из Нижегородской области. Бронзовые награды у команды Москвы.

Соревнования прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.