Мыть или не мыть: диетолог развеяла популярный миф о подготовке мяса

Мытье мяса и птицы перед приготовлением остается важной частью пищевой гигиены, несмотря на распространенные советы отказаться от этой процедуры. Такое мнение высказала диетолог и нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова. Ее пояснения публикует интернет-издание «Ямал-Медиа» .

По словам специалиста, рассчитывать исключительно на заводскую обработку продуктов не стоит. Даже в упакованных лотках с курицей может скапливаться жидкость, а поврежденная или негерметичная упаковка повышает риск попадания посторонних загрязнений.

Особенно внимательно следует относиться к мясу, которое продают на развес. На его поверхности могут оставаться мелкие костные осколки, опилки, шерсть и другие посторонние частицы. Белоусова считает, что перед приготовлением такие продукты необходимо промывать.

При этом важно не оставлять вымытое мясо надолго при комнатной температуре. Если после обработки сразу приступить к термической готовке, риск размножения бактерий не станет дополнительной проблемой.

Не менее важна чистота яичной скорлупы. На ней могут сохраняться остатки перьев и помета. Если разбить такое яйцо, загрязнения способны попасть непосредственно в тесто или фарш.

Мыть перед употреблением необходимо также фрукты и овощи, в том числе бананы. На поверхности продуктов могут находиться частицы земли, микроорганизмы и остатки веществ, используемых при хранении и транспортировке. Корнеплоды особенно важно тщательно очищать от загрязнений.

Впрочем, водные процедуры нужны не каждой покупке. Например, макароны перед варкой промывать не требуется. Крупы также не всегда нуждаются в дополнительной обработке: в некоторых случаях достаточно перебрать их или прокалить на сковороде.

Белоусова подчеркнула, что соблюдение базовых правил обработки продуктов остается одним из важных условий пищевой безопасности. По ее словам, именно такие принципы входят в число основ гигиены, которым обучают будущих медиков.

Небольшая редакторская оговорка: в исходном материале есть спорный тезис о необходимости мыть сырую курицу и мясо. С точки зрения современных рекомендаций пищевой безопасности сырую птицу обычно не советуют мыть под краном: брызги могут разнести бактерии по кухне. Безопаснее обеспечить достаточную термическую обработку и соблюдать гигиену рук и поверхностей.