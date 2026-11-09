Энергетики Подмосковья с января провели около 400 мероприятий по повышению надежности электроснабжения
В Подмосковье выполнили почти 400 работ по повышению надежности энергосистемы
Фото: [Мособлэнерго]
Энергетики Подмосковья с начала года провели около 400 мероприятий по повышению надежности электроснабжения из 629 запланированных. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области
До конца года в регионе проведут восемь мероприятий по замене силовых трансформаторов. Также обновили 632 км линий электропередачи и реконструировали девять тяговых подстанций общей мощностью 749 МВА.
«Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья выстроена так, чтобы работать на опережение: мы не ждем, пока оборудование исчерпает ресурс, а обновляем инфраструктуру в плановом режиме. Промежуточные итоги подтверждают, что взятый темп выдерживается, и до конца года все запланированные позиции будут закрыты в полном объеме», — отметил глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации коммунальных объектов в регионе.