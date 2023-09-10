Им только кажется, что опыта нет: раскрыт секрет хорошего резюме, которое поможет выпускнику найти работу

По данным Министерства социального развития Московской области, в регионе рекордно сократилась безработица, достигнув минимальных значений за 10 лет. Больше возможностей появилось и у людей без опыта, но устроиться на первую работу в жизни по-прежнему сложно. Об этом говорят итоги опроса популярного сервиса по поиску работы. Эксперты рассказали, что делать новичкам, чтобы начать стремительный путь по карьерной лестнице.

ТРУД ТРУДОУСТРОЙСТВА

По данным опроса, выпускники 2023 года оценили сложность трудоустройства в среднем в 6,9 балла из 10. Это немногим выше, чем год назад, – в 2022-м начинающие специалисты оценивали проблему в 6,5 балла. И это на фоне общего снижения безработицы – как сообщили в Минсоцразвития Подмосковья, сейчас она составляет рекордно низкие 0,3%. Эксперты уверены, что у кандидатов без опыта тоже много возможностей, просто нужно уметь их использовать. На первом этапе карьерный консультант Ольга Полднер советует умерить свои амбиции даже при наличии престижного диплома.

«Ошибка многих недавних выпускников – думать, что, если они окончили МГУ или другой уважаемый вуз, их сразу примут на хорошую должность с высокой зарплатой. Обычно так не бывает. Хорошая новость в том, что должности для начинающих есть в любой сфере», – говорит Полднер.

Например, если человек метит в пиарщики, начать можно с должности его помощника, а экономисту без опыта лучше присмотреться к стартовым позициям в бухгалтерии. Тогда будет перспектива продвинуться по служебной лестнице в той же компании или, накопив опыт, найти другую работу.

ЕГО НЕ ВИДНО, НО ОН ЕСТЬ

А иногда соискателям только кажется, что опыта нет, предупреждает Ольга Полднер. Многие думают, что опыт – это запись в трудовой и когда за работу платили деньги. На самом деле неоплачиваемые стажировки и практика тоже учитываются. Карьерный консультант советует включать их в резюме.

«Ко мне обратилась девушка с дипломом маркетолога. Жаловалась на отсутствие опыта, и я просила рассказать, где она участвовала во время учебы. Оказалось, она была старостой группы в вузе и проводила несколько студенческих конференций, – объясняет Полднер. – Этот студенческий опыт мы отразили в резюме, и в результате клиентка нашла работу по специальности».

Ольга Полднер отмечает, что в таких случаях нужно не просто писать о сделанной работе, а называть выполненную роль по аналогии с профессиональными обязанностями. Например, девушка-маркетолог во время учебы фактически управляла проектами – конференциями, выстраивала коммуникации.

Такой подход может помочь не только найти первую работу, но и сменить сферу. Даже радикально. Такой пример приводит карьерный консультант Ирина Соболева.

«Один мой клиент работал администратором отеля, образование у него гуманитарное. Но он всегда увлекался программированием, часто сам предлагал руководству внедрять какие-то технологии. Потом эти кейсы указал в резюме и ушел в IT, стал системным аналитиком», – вспоминает эксперт.

важно

Карьерный консультант Ирина Соболева говорит, что проще всего новичкам с профильным образованием найти работу в IT-сфере, пищевой промышленности и сельском хозяйстве. Они активно развиваются после долгого спада в 1990-е и 2000-е годы. Профессионалов не хватает, на работу охотно берут специалистов без опыта.