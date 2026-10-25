Медведев обвинил Зеленского в хамстве по отношению к Трампу

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсетях обрушился с жесткой критикой на украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, тот плюет прямо в лицо президенту США Дональду Трампу и настраивает против него важных американцев.

Медведев назвал Зеленского «киевским нарконаглецом», который капитально закусил на Трампа и по полной программе хамит ему. Политик удивился: как действующему главе Белого дома может нравиться человек, который открыто и везде поддерживал бывшего президента Джо Байдена, назойливо и в хамской форме требует у Трампа денег и вооружений, а заодно манипулирует европейскими начальниками, ежедневно настраивая их против американского лидера и его команды.

В своей публикации Медведев перечислил и другие претензии. По его мнению, Зеленский многократно посылал Трампа и его помощников с предложениями о переговорах по конфликту, «вытер ноги об американца», отказавшись прекращать атаки на российские НПЗ, своим безрассудным поведением поставил США и НАТО на грань глобального ядерного конфликта с Россией, а еще «беззастенчиво воровал со своими друзьями американские деньги», которые Байден щедро перечислял ему на ведение конфликта.

В финале зампред Совбеза задался вопросом, что Вашингтону делать с таким союзником. Ответ, по его мнению, простой: вызвать «министра войны» и директора ЦРУ и поручить им «исправить это досадное недоразумение».