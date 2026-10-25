Медведев обвинил Зеленского в хамстве по отношению к Трампу

Медведев назвал Зеленского киевским нарконаглецом, плюющего в лицо Трампу

Политика
Рабочая поездка Д. Медведева в Черноголовку

Фото: [Рабочая поездка Д. Медведева в Черноголовку/Медиасток.рф]

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсетях обрушился с жесткой критикой на украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, тот плюет прямо в лицо президенту США Дональду Трампу и настраивает против него важных американцев.

Медведев назвал Зеленского «киевским нарконаглецом», который капитально закусил на Трампа и по полной программе хамит ему. Политик удивился: как действующему главе Белого дома может нравиться человек, который открыто и везде поддерживал бывшего президента Джо Байдена, назойливо и в хамской форме требует у Трампа денег и вооружений, а заодно манипулирует европейскими начальниками, ежедневно настраивая их против американского лидера и его команды.

В своей публикации Медведев перечислил и другие претензии. По его мнению, Зеленский многократно посылал Трампа и его помощников с предложениями о переговорах по конфликту, «вытер ноги об американца», отказавшись прекращать атаки на российские НПЗ, своим безрассудным поведением поставил США и НАТО на грань глобального ядерного конфликта с Россией, а еще «беззастенчиво воровал со своими друзьями американские деньги», которые Байден щедро перечислял ему на ведение конфликта.

В финале зампред Совбеза задался вопросом, что Вашингтону делать с таким союзником. Ответ, по его мнению, простой: вызвать «министра войны» и директора ЦРУ и поручить им «исправить это досадное недоразумение».

Актуально

Читайте также

Славянск и Краматорск объявили зоной принудительной эвакуации

«Было ваше, стало наше»: публицист рассказал, почему протесты во Франции не остановить

«Было ваше, стало наше»: публицист рассказал, почему протесты во Франции не остановить

Трамп заявил, что Зеленский должен уйти: политолог рассказал, чем закончится конфликт

Трамп заявил, что Зеленский должен уйти: политолог рассказал, чем закончится конфликт

Щелкнуть выключателем: стало известно, как Трамп наказал Зеленского через Starlink

Щелкнуть выключателем: стало известно, как Трамп наказал Зеленского через Starlink

Ход конем Зеленского: политолог раскрыл, зачем он поехал в Скандинавию

Ход конем Зеленского: политолог раскрыл, зачем он поехал в Скандинавию

Полиция и УФСБ вскрыли пробел в миграционном контроле в Приморье

Полиция и УФСБ вскрыли пробел в миграционном контроле в Приморье

Зеленский пожаловался на задержку ракет и ограничения Starlink

«Дизельная сделка»: историк рассказал, почему заявления Трампа о дизеле и Зеленском — политические игры

«Дизельная сделка»: историк рассказал, почему заявления Трампа о дизеле и Зеленском — политические игры

Песков назвал беспорядки в Европе внутренним делом ЕС

Зеленский боится эскалации с Трампом: политолог раскрыл причины конфликта

Зеленский боится эскалации с Трампом: политолог раскрыл причины конфликта

Выборы под звуки войны: историк пояснил, почему заявления Трампа о выборах вызывают недоумение

Выборы под звуки войны: историк пояснил, почему заявления Трампа о выборах вызывают недоумение

Трамп заподозрил Украину в ударах по НПЗ ради мести республиканцам

Добавьте mosregtoday.ru в избранное