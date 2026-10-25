Анна Плетнева похвасталась фигурой в бикини

Super: солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева показала снимки из Абу-Даби

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

41-летняя солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева поделилась с поклонниками пляжными снимками, передает Super. Фотографии артистка сделала в Абу-Даби, куда она прилетела на концерт.

На кадрах Анна позирует в черно-белом бикини. Спортивная фигура артистки привлекла внимание подписчиков.

«Сорри, я на работе», — иронично подписала пост Анна.

Фото: [соцсети]

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Фото: [соцсети]

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Напомним, Плетнева в 2006-м году вместе с Алексеем Романоф основала группу «Винтаж», которая впоследствии выпустила хиты «Ева», «Плохая девочка» и «Роман». Артисты стали одними из самых ротируемых на российской эстраде.

Анна также воспитывает троих детей: двух дочерей и сына. Певица была замужем два раза.

Ранее сообщалось, что Анна Плетнева прилетела в Лондон, чтобы забрать щенка.

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