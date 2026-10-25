В России набирает популярность «лечение» живыми жуками: врачи предупреждают об опасности

В социальных сетях стремительно распространяется методика оздоровления, сторонники которой советуют употреблять в пищу живых жуков, сообщает телеканал РЕН ТВ. Люди верят, что насекомые помогают избавиться от серьезных заболеваний, включая рак, астму и диабет.

Одним из триггеров ажиотажа стал видеоролик блогера Катерины Колесниковой: женщина утверждает, что жуки облегчают ее состояние при болезни суставов. Она описывает схему: за 30 дней число насекомых увеличивают с 1 до 30, а затем постепенно снижают — за курс нужно проглотить 900 жуков.

Рынок отреагировал мгновенно. Если раньше жуков продавали как корм для животных, то теперь все чаще указывают их «лечебные свойства». Одна из продавщиц рассказала о резком росте продаж: люди покупают по 200 жуков за раз. В Новосибирске предприимчивые дельцы пошли дальше и начали продвигать смузи из жуков как лекарство.

Специалисты бьют тревогу. Врачи Станислав Архиреев предупреждает: живой жук может повредить слизистую желудка и кишечника, а также стать источником паразитов, бактерий и вирусов.

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев отметил, что токсин, который выделяет жук-знахарь, канцерогенен — то есть способен провоцировать рак. Психолог Ирина Смолярчук объяснила популярность методики просто: люди, мало интересующиеся научными достижениями, легче поддаются заблуждениям.

Эксперты сходятся во мнении: пользы от поедания живых жуков нет, а истории о чудесных исцелениях, скорее всего, выдуманы. В лучшем случае это бесполезно, в худшем — опасно для здоровья.

Ранее сообщалось, что нутрициологам без медобразования грозят уголовные дела.