Электрический карт Greenworks GK52400 поступил в продажу в России почти за ₽300 тысяч

Машина представляет собой двухместный транспорт, который производитель предлагает подросткам и любителям поездок по бездорожью. Запас хода составляет 32 км, максимальная скорость — 40 км в час. Габариты машины — 1740 × 1120 × 1190 миллиметров, масса — 128 кг. Карт выдерживает нагрузку до 125 кг и имеет небольшой багажник.

На задней оси установлены два электромотора, по одному на каждое колесо. Их общая мощность — 6,5 лошадиной силы. Питание обеспечивают два аккумулятора напряжением 82 вольта, но их нужно покупать отдельно вместе с зарядным устройством.

Предусмотрено два режима езды: спортивный, позволяющий разгоняться до 40 км/ч, и экономичный, ограничивающий скорость 24 км/ч. Тормоза гидравлические, установлены только на задних колесах.

В оснащение входят кнопочный запуск, переключение режимов одной клавишей, светодиодный дисплей, передняя фара и задние фонари. Можно подключиться к смартфону через беспроводную связь — параметры настраиваются в приложении SMARTg Home.

Производство кара налажено в Китае, штаб-квартиры компании находятся в США и Швеции. Раньше компания выпускала аккумуляторы и садовое оборудование, теперь освоила выпуск компактных электрических машин.

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