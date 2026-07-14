До осени осталось совсем недолго. И именно на этот период индийская провидица Анурадха Верма назначила «судьбоносные политические переговоры», которые изменят судьбу России. Женщина специально приехала в нашу страну, потому что поверила: ее предсказания смогут помочь. Об этом пишут в материале РИА Новости .

Кто такая Анурадха Верма

В Индии Анурадха Верма пользуется огромным авторитетом. Женщина помогает всем, кто обращается к ней за прогнозом. Ее предсказания сбываются с пугающей точностью, поэтому к ней едут со всей страны.

Но в мае 2026 года Верма совершила неожиданный шаг — она приехала в Россию. По ее словам, она поверила, что ее предсказания смогут помочь нашей стране пережить трудные времена.

«Важные изменения только начинаются»

По мнению провидицы, 2026 год не принесет резких исторических сдвигов. Настоящие изменения начнутся позже, и они будут непростыми: «Важные изменения только начинаются».

Но самое интересное — это то, что она сказала о ближайших месяцах.

Осень 2026: «Судьбоносные переговоры»

Анурадха Верма точно назвала сроки, когда начнутся мирные переговоры. По ее словам, уже в сентябре и октябре 2026 года стартуют долгожданные встречи, после которых давление на Россию начнет постепенно ослабевать: «Да, осенью ждите судьбоносных политических переговоров. Сначала их будет много, и каждый раз вы будете думать: "Вот-вот"».

Но настоящий прорыв, по ее словам, случится позже — в 2027 году.

«Отношения с США станут дружескими»

Верма сделала шокирующий прогноз: к 2027 году отношения России с США укрепятся и станут по-настоящему дружескими: «Почти все санкции к концу 2027 года будут сняты с России».

Это заявление прозвучало неожиданно на фоне текущих событий. Но Верма уверена: перемены неизбежны.

Предупреждение: «Эпидемия придет со стороны моря»

Но не все так радужно. Перед тем как наступит «золотая эра», мир столкнется с серьезными испытаниями.

Анурадха Верма предрекает осенью 2026 года серьезные проблемы с водой, разрушительные ураганы и землетрясения. Кроме того, по ее словам, мир столкнется с опасными эпидемиями: «Мир ждет новое инфекционное заражение, но только там, где есть море. Все придет со стороны моря».

Она уточнила природу заболеваний: «Причина может быть и в химических загрязнениях, которые попадут в воду. Или пройдет какой-то вредоносный дождь».

Что ждет Россию в 2027 году

Но после испытаний наступит перелом. По словам Верма, в 2027 году в небе произойдут процессы, которые приведут к переустройству всего мира: «В 2027-м будет пять затмений, хотя обычно их четыре».

Она обратила внимание на эту астрономическую аномалию не просто так. По мнению ясновидящей, этот знак должен убедить людей в необходимости заняться самоочищением.

Почему индийцы верят в Россию

Удивительно, что индийские провидцы спокойно смотрят на будущее России. По словам Верма, страна уже вступила в эпоху глубокой трансформации. Экономика должна укрепиться, а государство — стать еще более суверенным.

Это контрастирует с прогнозами западных астрологов, которые предрекают России трудности. Но индийцы видят иное будущее — будущее великой державы, которая переживет все испытания.