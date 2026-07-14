На замену ВОЗ: в России впервые разработали клинические рекомендации по контрацепции

Минздрав опубликовал для общественного обсуждения проект первых в России клинических рекомендаций по контрацепции, разработанный Российским обществом акушеров-гинекологов. Документ охватывает все группы противозачаточных средств — от гормональных таблеток до пластырей и женских презервативов, а также впервые включает отдельный раздел о контрацепции для женщин с ожирением. Обсуждение продлится до 9 августа, после чего рекомендации утвердят на государственном уровне. Об этом сообщает «Коммерсантъ» .

Долгие годы отечественные врачи при назначении контрацепции ориентировались исключительно на рекомендации ВОЗ. Ситуация начала меняться в 2023 году с появлением российских «Критериев приемлемости», а теперь эксперты подготовили полноценный клинический протокол. Его первый вариант был представлен еще в прошлом году, но одобрение научно-практического совета Минздрава документ получил только сейчас.

В проекте перечислены все существующие методы контрацепции, в том числе трансдермальные системы (гормональные пластыри) и женские презервативы, которые в России пока официально не зарегистрированы. Подробно расписаны необходимые исследования перед назначением, а также полный список противопоказаний. Например, гормональные препараты запрещены при тромбоэмболии, болезнях печени, мигрени и некоторых онкологических заболеваниях.

Новый раздел касается контрацепции при ожирении. Пластырь не рекомендуется женщинам с весом от 90 кг — эффективность метода снижается. Пациенткам после бариатрических операций из-за измененного всасывания пищи и лекарств нужен индивидуальный подбор. При ожирении второй и третьей степени врачи советуют внутриматочные спирали или другие негормональные варианты. После завершения общественного обсуждения 9 августа документ будет утвержден Минздравом и станет официальным руководством для врачей по всей стране.