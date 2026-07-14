Краснокнижные виды выжили после мазута: в бухте Анапы нашли два редких вида, которые считались почти исчезнувшими

В Анапской бухте, которая пережила масштабный разлив мазута в декабре 2024 года, ученые обнаружили два вида водорослей, занесенных в Красную книгу — кладофору сивашскую и мириактулу аравийскую. Об этом сообщает Lenta.ru.

В ходе мониторинга специалисты Русского географического общества с помощью легководолазной техники собрали образцы, которые показали богатое разнообразие: восемь видов зеленых, четыре бурых и семь красных водорослей. Но главная находка — кладофора сивашская, которая встречается только в Азово-Черноморском бассейне. Ее обнаружили в толще воды и среди донных скоплений к юго-востоку от устья Анапки. Второй редкий вид — мириактула аравийская, которая находится на северной границе своего мирового ареала, найдена в северной части одного из участков.

Руководитель Природоохранительной комиссии РГО Светлана Литвинская отметила, что обнаружение двух краснокнижных видов — это обнадеживающий сигнал: несмотря на катастрофу с мазутом, экосистема сохранила свои уникальные элементы. Она подчеркнула, что исследования проводятся в рамках оценки последствий разлива, и их результаты лягут в основу создания подробного аннотированного списка водорослей Анапской бухты с описанием их морфологии, экологии и распространения.

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