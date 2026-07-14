Забыл билет в пикапе и чуть не потерял ₽7,6 млн: мужчина случайно выиграл $100 тыс.

Забытый в пикапе лотерейный билет едва не стоил жителю Вирджинии выигрыша в $100 тыс. (₽7,6 млн) — мужчина считал его проигрышным и вспомнил о нем только через несколько недель, когда решил накопить бонусные баллы. Об этом сообщает UPI.

Житель штата Вирджиния купил билет, мельком глянул на него и решил, что ничего не выиграл. Бросил его в кабину своего пикапа и забыл на несколько недель. Вспомнил о бумажке, когда захотел получить бонусные баллы за покупку. Попытался самостоятельно просканировать билет через приложение, но каждый раз получал сообщение об ошибке. Раздосадованный, он обратился к сотрудникам магазина, и те сообщили ему ошеломляющую новость: билет оказался выигрышным на $100 тыс. Мужчина признался, что был в шоке — он ведь уже мысленно попрощался с этими деньгами.

Счастливчик рассказал, что планирует потратить выигрыш на оплату счетов и ремонт дома, а остаток отложит на будущее.

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