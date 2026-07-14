Почему врачей бьют безнаказанно? В Госдуме раскрыли суть отклоненных законов

После шокирующих случаев в Улан-Удэ, где супружеская пара набросилась на гинеколога за отказ принять без очереди, и в Челябинской области, где группа молодчиков избила бригаду скорой помощи, вопрос о безопасности медиков вновь взорвал информационное поле. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в интервью Общественной Службе Новостей заявил прямо: существующая система наказаний не работает, а врачи продолжают оставаться неоправданно уязвимой мишенью. По его словам, парламент уже предпринимал попытки исправить ситуацию, но обе законодательные инициативы, касающиеся защиты медработников, были отклонены — и это при том, что случаи агрессии становятся все более жестокими и циничными.

Суть отклоненных предложений Нилова сводилась к двум ключевым моментам. Первый — введение специального квалифицирующего признака в Уголовный кодекс, который позволил бы квалифицировать нападение на врача при исполнении как отягчающее обстоятельство и давать реальные сроки. Второй касался автомобилей скорой помощи: депутат требовал кардинально повысить ответственность за их непропуск и блокировку. Сегодня, напоминает Нилов, за то, что кто-то не уступает дорогу реанимационной машине, предусмотрен лишь смехотворный штраф или крайне редко применяемое лишение прав. Но пока водители «играются, глумятся и провоцируют», за бортом кареты может умирать человек, которого везут на операцию, или врач, который мчится на экстренный вызов.

На фоне этих трагедий особенно остро звучит сравнение, которое проводит парламентарий: риск у медиков не ниже, чем у полицейских, а то и выше, судя по свежей статистике, однако уровень защищенности несопоставим. Сотрудники правоохранительных органов защищены специальными статьями УК, и за посягательство на их жизнь грозит суровая кара. Врач же, спасающий пациента, юридически оказывается почти наравне с обычным прохожим. Нилов настаивает, что нападение на доктора должно караться гораздо жестче — как минимум высокими штрафами и обязательным лишением прав для тех, кто мешает работе скорой, как максимум — уголовными сроками за причинение вреда.

Подводя итог, депутат подчеркивает, что мягкость законодательства провоцирует новые преступления. Пока агрессор знает, что за удар по врачу ему грозит лишь административный штраф в пару тысяч или условный срок, он не будет сдерживаться. Нилов резюмирует: нужен не просто пересмотр статей, а смена общественного восприятия — медик должен быть фигурой, неприкосновенной по умолчанию, как сотрудник МВД. И пока это не произойдет на уровне закона, мы будем видеть новости об избитых фельдшерах и оскорбленных терапевтах с пугающей регулярностью. Депутат обещает вновь поднять свои инициативы, но признает: без общественной поддержки и осознания важности проблемы со стороны коллег по Думе пробить стену равнодушия будет крайне сложно.

Ранее юрист Соловьев заявил, что за нападение на медиков нет отдельной статьи в УК РФ.