Сорняки выше забора и борщевик: в Подмосковье приставы добились уборки опасной территории

В Подмосковье судебные приставы принудили владелицу заброшенного участка привести его в порядок. Женщина долго игнорировала решение суда, но после наложения штрафа в ₽10 тыс. и ограничения права на выезд из страны территория была расчищена от борщевика, мусора и разрушенных конструкций, а дом приведен в технически исправное состояние. Об этом сообщили REGIONS в ГУФССП России по Московской области.

Заброшенные домовладения создают реальную угрозу: ветхие постройки привлекают подростков, увеличивают риск пожаров, а заросшие участки становятся убежищем для грызунов и насекомых. В отношении жительницы региона суд вынес решение обязать ее расчистить территорию и привести дом в порядок либо демонтировать постройки.

В установленный срок хозяйка никаких действий не предприняла. Судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора — ₽10 тыс. — и ограничил ее право на выезд за границу. Эти меры возымели действие. В итоге участок был освобожден от кустарников, борщевика, мусора и обвалившихся элементов, а домовладение привели в надлежащее техническое состояние. Решение суда исполнили в полном объеме.

Ранее сообщалось, что судебные приставы Орехово-Зуева передали конфискованный Kia Carnival в зону СВО.