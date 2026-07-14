Глаза на крыльях: на Южном Урале нашли доисторического монстра, который отпугивал хищников оптикой

Российский палеонтолог-любитель из Челябинска совершил сенсационное открытие: в Коркинском угольном разрезе он обнаружил отпечаток древней цикады с жуткими «глазами» на крыльях — и это первая подобная находка триасового периода в стране. Об этом сообщает Lenta.ru.

Данила Хамитов приехал на разрез в поисках уникальных экземпляров и буквально наткнулся на плитку породы, где сохранились отпечатки переднего крыла насекомого. Вместе с ним на тех же плитах обнаружили листья шести видов растений, что позволило точно датировать отложения — верхний триас. После тщательного исследования ученые выяснили: перед ними не просто цикада, а представитель семейства Palaeontinidae, но с уникальными особенностями.

Длина переднего крыла древнего монстра составляет 53 миллиметра, а размах крыльев, по расчетам, достигал 10 сантиметров — для триасовых цикад это настоящий гигант. Но главное украшение — пара огромных «глаз» на крыльях, которые служили отличным способом отпугивать хищников. В те времена такой камуфляж был смертельным оружием: враг думал, что перед ним крупный зверь, и предпочитал обходить стороной.

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