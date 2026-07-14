Покупая квартиру на вторичном рынке, вы рискуете получить в нагрузку долги за капитальный ремонт предыдущего хозяина, и это не байка — за ними гоняются приставы, а продавцы стараются не афишировать эту проблему. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалист Игорь Поздняков пояснил: долги за потребленные ресурсы — воду, газ, электричество — при смене хозяина аннулируются. Их должен оплачивать старый владелец, и если он этого не сделал, то нервы и деньги — только его забота. А вот капремонт — совсем другая история. Это обязательства перед общим имуществом дома, и они прикреплены к объекту недвижимости, а не к личности. Так что, если предыдущий собственник не платил взносы, их спишут с вашего счета, когда вы станете владельцем.

Поздняков рекомендует не ограничиваться устными заверениями продавца, а официально запросить выписку о состоянии лицевого счета в фонде капремонта. Если долг есть, у вас есть мощный рычаг для торга: можно попросить скидку на сумму долга или зафиксировать в договоре купли-продажи, что погашение ляжет на продавца. Однако на практике многие неопытные покупатели обнаруживают этот «сюрприз» уже после сделки, когда за ними начинают охоту коллекторы и судебные приставы.

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