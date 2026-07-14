Морошка по цене золота: сколько стоит литр самой полезной северной ягоды

На Ямале в разгаре сезон сбора дикоросов, и на онлайн-площадках уже появились предложения о продаже морошки — главной северной ягоды. Интернет-издание «Ямал-Медиа» изучило цены и выяснило, во сколько обойдется литр полезного продукта.

В Салехарде продавцы предлагают свежесобранную и очищенную морошку по цене от 1000 до 1350 рублей за литр. Некоторые готовы привезти ягоду прямо к дверям — доставка обойдется дополнительно в 200 рублей. Также в городе можно купить морошку в сиропе: полулитровая банка оценивается в 800 рублей.

В Лабытнанги цены оказались более демократичными. Здесь литр свежей ягоды стоит от 800 до 1000 рублей. Продавцы уточняют, что товар собран в утренние часы, что гарантирует свежесть и сохранность продукта. Сезон сбора дикоросов только набирает обороты, и в ближайшие недели предложений, вероятно, станет еще больше.

Чем полезна морошка:

Рекордное содержание витамина C — значительно выше, чем в цитрусовых, укрепляет иммунитет и помогает бороться с инфекциями.

Богата витаминами A и E — поддерживает зрение, улучшает состояние кожи и замедляет процессы старения.

Содержит органические кислоты и фитонциды — обладает противовоспалительным и антибактериальным действием.

Высокое содержание калия и магния — благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и нормализует артериальное давление.

Пищевые волокна (клетчатка) — улучшают перистальтику кишечника и способствуют мягкому очищению организма.

Антиоксиданты (каротиноиды и флавоноиды) — нейтрализуют свободные радикалы, снижают риск развития онкологических заболеваний.

Низкая калорийность (около 40 ккал на 100 г) — подходит для диетического питания и контроля веса.

Мочегонный эффект — помогает при отеках и заболеваниях мочевыводящей системы.

Содержит железо и медь — участвует в кроветворении и профилактике анемии.

Способствует заживлению тканей — используется в народной медицине при небольших ранах и воспалениях слизистых.

Однако стоит помнить индивидуальные реакции и особенности здоровья, а главное — употреблять все полезное в меру. При необходимости нужно проконсультироваться с врачом.