Соседняя России страна Латвия решила отказаться от российских игрушек, книг и одежды — правительство поддержало запрет на импорт товаров из РФ и Белоруссии, мотивируя это поддержкой Украины. Об этом сообщает Delfi.

В черный список попали не только игрушки, но и газеты, видеоигры, спортивные товары, обувь и даже одежда. Закон разработан МИД Латвии и, по заявлению дипломатов, призван защитить доходы европейских производителей от «негативного влияния» российских и белорусских товаров. Однако эксперты уже отмечают, что на практике это решение ударит по самим латвийцам: лишит их доступа к недорогим товарам, а бюджет страны недосчитается копеечных налогов.

Объем этих категорий составляет всего 6,5% импорта из двух стран и ничтожные 0,05% от всего ввоза в республику, что делает запрет скорее символическим жестом, чем реальной экономической мерой.

Ранее военэксперт раскрыл истинную цель ударов по Одессе.