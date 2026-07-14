Иномарка в зону СВО: судебные приставы Орехово-Зуева передали конфискованный Kia Carnival

В Орехово-Зуеве судебные приставы конфисковали и передали Министерству обороны РФ автомобиль Kia Carnival. Транспортное средство использовалось группой злоумышленников для организации незаконного въезда иностранцев в страну. Суд постановил обратить машину в собственность государства, после чего приставы направили ее на нужды специальной военной операции, сообщили REGIONS в ГУФССП России по Московской области.

Конфискация стала итогом уголовного дела по части 2 статьи 322.1 УК РФ — организация незаконной миграции. Суд установил, что злоумышленники использовали Kia Carnival для перевозки иностранцев, нарушающих миграционное законодательство. Помимо основного наказания для фигурантов, суд принял решение об обращении автомобиля в доход государства.

Исполнительное производство вели приставы Орехово-Зуевского районного отдела. После завершения всех процедур конфискованная иномарка была передана представителям Министерства обороны. Теперь автомобиль, который раньше служил криминальным целям, получил новое предназначение — помощь в обеспечении нужд специальной военной операции.

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