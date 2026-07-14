Застолье закончилось смертью: екатеринбуржец задушил сожителя матери брючным ремнем и скрылся

В Екатеринбурге 47-летний мужчина в ходе пьяного застолья снял брючный ремень и задушил им сожителя своей матери, после чего скрылся, но был задержан полицией. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Об этом сообщает Lenta.ru.

По версии следствия, конфликт вспыхнул на почве личной неприязни: сыну не нравился новый сожитель матери, и, желая избавиться от него, он схватил ремень от своих брюк, накинул на шею оппонента и затянул петлю. От удушения мужчина скончался на месте, а убийца, недолго думая, сбежал. Однако стражи порядка быстро вычислили и задержали подозреваемого — сейчас он дает показания.

Следователи уже предъявили ему обвинение в умышленном убийстве. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом, где ему грозит длительное лишение свободы. Мотивы преступления выясняются, но очевидно, что обычная семейная ссора на почве алкоголя и неприятия нового человека в жизни матери привела к трагедии.

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