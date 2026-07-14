Дожди уходят из Москвы: синоптики назвали дату ясного неба

Москвичи, уставшие от бесконечных дождей, наконец-то могут выдохнуть: по прогнозам Гидрометцентра, осадки прекратятся уже в пятницу, 17 июля, и в выходные столицу ждет сухая и теплая погода. Об этом сообщает Lenta.ru.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что в эти дни в Москве ожидается небольшая облачность без осадков, а воздух прогреется до комфортных +20–25 градусов днем.

Синоптик отметила, что прекращение дождей приведет к усилению прогрева воздуха, а ночи станут более прохладными: в пятницу ночью столбики термометров опустятся до +8–13 градусов, в субботу — до +9–14. Такая погода создаст идеальные условия для прогулок и пикников после затяжной непогоды.

Ранее эксперт объяснила, чего на самом деле не хватает обеспеченным россиянам.