Депутат Госдумы Сергей Пахомов оценил развитие Городского округа Пушкинский в рабочей поездке

Городской округ Пушкинский стал одним из первых муниципалитетов Подмосковья, сформировавших Общественную палату по новому порядку, установленному региональным законом. В обновленный состав вошли 45 человек — общественники, профессионалы, руководители организаций и активные жители. На встрече с ними Пахомов подчеркнул, что голос неравнодушных граждан должен обязательно учитываться при решении задач округа.



Затем депутат вместе с главой и депутатом Мособлдумы Михаилом Жданом посетил Совет ветеранов. В неформальной беседе за чаем участники подняли вопросы ЖКХ, тарифов, транспортной доступности и бытовых проблем. Парламентарий поблагодарил ветеранов за их постоянную включенность в жизнь округа.



Следующая встреча состоялась в лесопарке «Северный» — там многодетные семьи пригласили гостей на пикник. Организация, объединяющая более тысячи семей, занимается творческим развитием детей, проводит фестивали, мастер-классы и благотворительные акции, а также адресно помогает нуждающимся.



Завершился визит на Травинском озере. Обновленное пространство с удобными велодорожками привлекло активистов движения «ВелоПушкино». Вместе с депутатом и главой они проехали по маршруту, оценив комфорт и безопасность зоны отдыха. Пахомов отметил, что благодаря реконструкции озеро превратилось из рядового пруда в одно из самых привлекательных общественных пространств округа, объединяющее спорт, отдых и общение.