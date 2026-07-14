Безупречная «Паутина 2» в Брянской области: силовиков призвали наградить за борьбу с диверсией ВСУ

Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов сообщил о предотвращении масштабной диверсии в регионе и призвал наградить сотрудников спецслужб, участвовавших в операции «Паутина 2». Об этом парламентарий заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По словам депутата, украинские военные планировали использовать тяжелые беспилотники и аэростаты для заброски на территорию области контейнеров с разобранными FPV-дронами. Затем технику прятали в автомобильные прицепы со вторым дном и перевозили к месту предполагаемой атаки. Однако российские контрразведчики, оперативники и сотрудники военной контрразведки своевременно выявили схему, установили всех фигурантов и провели задержание. Операция прошла без единой потери и без утечки информации.

Депутат подчеркнул, что силовики работали на пределе возможностей — сутками, без сна и отдыха, отрабатывая следы преступной сети. Иванов отметил, что киевский режим продолжает использовать самые изощренные методы террора, но российские спецслужбы действуют на упреждение и не дают врагу совершить задуманное.

Парламентарий призвал руководство Минобороны, ФСБ и МВД представить к государственным наградам всех сотрудников, участвовавших в операции.

«Эти люди заслуживают не просто благодарности — они заслуживают высших знаков признания. Медали „За отвагу“, ордена Мужества, ведомственные награды — их труд должен быть отмечен на самом высоком уровне. Пусть все знают: в России работают настоящие профессионалы, которые не дают врагу ни одного шанса», — отметил депутат.

Иванов выразил благодарность силовикам от имени жителей Брянщины и всей страны за их профессионализм, мужество и вклад в безопасность граждан.

Ранее сообщалось, что СБУ вербует агентов среди беженцев и мигрантов.