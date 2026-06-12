84% американцев уверены: правительство США знает о НЛО гораздо больше, чем говорит. На минувшей неделе эта уверенность получила новые подтверждения. Секретные службы обвинили в сокрытии миллиардов долларов, Пентагон выложил десятки рассекреченных видео со странными объектами, а самолеты чуть не столкнулись с «чем-то» у берегов Нью-Йорка. Собрали для вас пять главных новостей об НЛО за неделю.

1. Информатор № 1 по НЛО обвинил спецслужбы в миллиардных «черных фондах»

Самое громкое событие недели произошло 9 июня на ступенях Капитолия. Бывший офицер разведки ВВС Дэвид Груш, который уже в 2023 году шокировал заявлениями о правительственных программах по обратному инжинирингу, выступил с новыми разоблачениями вместе с двухпартийной группой конгрессменов. Цель: полное рассекречивание всех материалов по UAP.

Что именно сказал Груш:

• Миллиарды утекают в неизвестность: По его словам, разведывательные службы скрывают от Конгресса гигантские «черные фонды» — ежегодно через них уходят миллиарды долларов на тайные проекты, действующие вне нормального контроля законодателей. Бывший офицер прямо заявил: «Это реальная проблема мошенничества, растрат и злоупотреблений. При моем расследовании я обнаружил „черные фонды“ на сумму миллиарды долларов в год для этих видов деятельности». • Государство знает о нескольких видах инопланетной жизни: Груш утверждает, что правительству США известно о нескольких формах внеземных существ — от «телесных двуногих» до «разумной плазмоидной жизни». • Конкретный «курящийся пистолет»: Он указал на отчет австралийской разведки 1971 года, в котором, по его словам, обсуждалась секретная программа ЦРУ по изучению межпланетных кораблей, и призвал общественность внимательно изучить его страницы. Груш обвинил в «информационной блокаде» конкретные структуры, включая Разведывательное управление Пентагона (DIA), заявив, что они не предоставляют законно запрошенные Конгрессом документы. Он также призвал президента Трампа и вице-президента Вэнса провести расследование предполагаемых финансовых нарушений.

2. 84% американцев уверены: правительство врет об НЛО

Пока шли слушания, социологи фиксировали рекордное недоверие к официальным версиям. Согласно опросу CBS News/YouGov, проведенному 2–4 июня 2026 года, 84% респондентов считают, что федеральное правительство знает об НЛО больше, чем говорит публике. Лишь 16% верят, что им рассказали правду.

При этом почти две трети (около 65%) американцев верят в существование разумной жизни на других планетах. Это значительный рост по сравнению с 2010 годом, когда так считали менее половины опрошенных. Почти 65% уверены, что внеземная жизнь существует, более 20% полагают, что человечество уже вступало с ней в контакт, а 46% считают, что это произойдет в будущем.

3. Пентагон рассекретил десятки файлов: оранжевые шары и «инопланетный силуэт»

К середине недели Пентагон выложил новую порцию рассекреченных материалов. В их числе — 51 видео, семь аудиофайлов и шесть текстовых документов. В ведомстве пообещали, что публикация будет продолжаться.

Самые впечатляющие кадры из новой подборки:

«Бесчисленные оранжевые шары»: Один из рассекреченных отчетов рассказывает о встрече «старшего офицера разведки» с роем странных объектов. По его словам, во время полета над военным полигоном на западе США экипаж вертолета заметил скопление «бесчисленных оранжевых шаров». Сначала объекты хаотично двигались, издалека они напоминали горящие угли, клубящиеся вокруг горной вершины, а затем выстроились в треугольный строй и бесшумно исчезли.

Силуэт над Флоридой: Ранее утекшая запись с военного корабля, где инфракрасная камера запечатлела парящий в воздухе объект в форме человека, который мгновенно ускоряется до невероятной скорости, была официально подтверждена. Инцидент произошел в 2020 году недалеко от побережья Флориды, и китайские эксперты уже назвали его «загадочным».

Истребитель сбивает НЛО над озером Гурон: Отдельно публикуется видео 2023 года, на котором истребитель F-16 сбивает неопознанный объект вскоре после инцидента с китайским аэростатом-шпионом. Правда, в Пентагоне тут же добавили, что, по одной из версий, это мог быть обычный метеозонд, запущенный группой любителей. Так официальные лица дают пищу и сторонникам, и скептикам.

4. «Сигара» над Монтаной и «портал» над вулканом: на чем помешался интернет

Параллельно с работой бюрократической машины мир наводнили новые «вирусные» видео, набирающие миллионы просмотров в соцсетях.

Загадочный цилиндр над «Страной Большого неба»

Житель штата Монтана снял на военный прибор ночного видения яркий светящийся объект классической сигарообразной формы. Видео заинтересовало экспертов: объект выглядит как единое твердое тело (а не как цепочка спутников Starlink), бесшумно дрейфует на фоне звезд и скрывается за горным хребтом вблизи международного аэропорта. Консультант Enigma Labs, изучающей UAP, заметил: «Иногда нам попадаются по-настоящему озадачивающие видео».

Рой «НЛО» над вулканом Попокатепетль

Веб-камера, направленная на мексиканский вулкан 8 июня, засняла десятки светящихся объектов, пролетающих на его фоне. На ускоренной перемотке они неслись, как метеоры, возрождая теории об «инопланетном портале». Однако исследователи привели и прозаичное объяснение: веб-камеры излучают невидимый инфракрасный свет, который при замедленной съемке может ярко подсвечивать летящих мимо насекомых или птиц, а также любой пролетающий самолет или спутник из-за ускорения будет выглядеть как НЛО.

5. Мнение России и официальная позиция США: «никакого вау-эффекта»

Как и в любой громкой истории, у этих событий есть две стороны.

Российские скептики из ИКИ РАН

Российские астрономы из Института космических исследований РАН внимательно изучили выложенные Пентагоном файлы и вынесли жесткий вердикт: «ничего с „вау-эффектом“ сходу найти не удалось». Ученые обратили внимание, что большинство материалов получено в Ираке, Афганистане и Сирии, где, понятно, «чего только не летает».

Официальная позиция США (AARO)

Скептиков поддержали и официальные структуры США. Офис Пентагона по отслеживанию НЛО (AARO) опубликовал отчет, охватывающий 757 новых случаев. Выводы сухи: «К настоящему времени AARO не обнаружил никаких доказательств существования внеземных существ, активности или технологий». Большинство наблюдений списали на спутники Starlink, птиц, шары и беспилотники. Однако отчет признал, что сотни случаев остаются необъясненными из-за недостатка данных.