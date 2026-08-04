Гуф отреагировал на обвинение бывшей возлюбленной в абьюзе

Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Разият Салахова обвинила его в систематических изменах и эмоциональном насилии. Девушка назвала артиста монстром и заявила, что три года жила с абьюзером.

В подтверждение своих слов Разият опубликовала переписку, в которой Гуф обвиняет ее в желании привлечь к себе внимание, а сама девушка утверждает, что рэпер изменял ей даже после того, как они вновь сошлись в начале года. По ее словам, Гуф не только предавал ее, но и смеялся над ней вместе со своими любовницами.

Рэпер не остался в стороне и отреагировал на обвинения с иронией, передает VOICE. В своем блоге он опубликовал снимок себя с подписью «За Леху абьюзера слыхали?» и улыбающимся значком.

Это вызвало бурную реакцию поклонников. Часть фанатов восприняла ситуацию как шутку, оставляя комментарии вроде «Ура, мы дождались нового сезона» или просьбы не отменять концерт в «Лужниках». Однако нашлись и те, кто осудил поведение музыканта.

«С чего вы ржете? Чувак больной. Жаль девушек, которые с ним связываются. Самое ущербное, что всем смешно», — пишут люди.

Фото: [ соцсети ]

История отношений Гуфа и Разият началась на Пхукете в конце 2023 года. Через год рэпер на своем концерте признался девушке в любви и сделал ей предложение. Прошлым летом пара рассталась, но в феврале снова воссоединилась. Однако теперь Разият заявляет, что это окончательный разрыв. Она подчеркивает, что имеет право высказаться, потому что была верна рэперу и не делала ничего плохого.

Ранее стала известна причина, по которой рэпер Джиган согласился на брачный договор с Оксаной Самойловой.