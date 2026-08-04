Малина против простуды: диетолог развенчала миф о ягоде‑лекарстве

Малиновое варенье десятилетиями считают чуть ли не главным домашним лекарством от простуды. Однако диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина предупреждает: ставить знак равенства между ягодой и аптечным аспирином нельзя. Научные данные не подтверждают многих целебных свойств, приписываемых малине, — но это не значит, что она бесполезна. Интернет-издание «Ямал-Медиа» разобралось, чем ягода ценна на самом деле и как правильно заготовить ее до зимы.

Чем малина полезна — и чем не является

Главное действующее вещество — салицилаты, те же, что в аспирине. Они дают жаропонижающий и противовоспалительный эффект, разжижают кровь. Именно поэтому чай с малиновым вареньем так любят при температуре. Но концентрация салициловой кислоты в ягоде минимальна — о полноценной замене таблетке речи не идет.

При этом многие напрасно избавляются от малиновых косточек. По словам Соломатиной, они работают как природный «скраб» для желудочно-кишечного тракта, улучшая перистальтику. Так что удалять семена — только терять пользу.

Витамин С — не главный козырь

В 100 граммах малины — около 24 мг аскорбинки, это всего четверть суточной нормы. Куда важнее антоцианы и эллаготанины: на них приходится основная антиоксидантная активность. Именно эти вещества защищают клетки от окислительного стресса. Красный цвет ягоды — как раз «заслуга» антоцианов.

Однако, подчеркивает диетолог, малина не лечит атеросклероз, рак и не останавливает старение. Это еда, а не панацея.

Сахар и кислота: не верьте языку

Вкус обманчив: одна малина приторно-сладкая, другая — кислая до сведения скул. Разница в сахаро-кислотном индексе у разных сортов может отличаться втрое. При этом кислота — не всегда признак низкого сахара, здесь роль играет баланс органических кислот. Без лабораторного анализа ориентироваться на вкус бессмысленно.

А вот свежая ягода и варенье — совсем разные продукты. В варенье сахара добавляют много, часть воды выпаривается, и порция становится калорийным десертом, а не полезным перекусом.

Как выбрать и сохранить

Роспотребнадзор советует покупать сухую, целую, рассыпчатую малину — без следов сока и запаха брожения. В сезон лучше есть свежей.

Для заготовки оптимальный вариант — заморозка. Исследования показывают: в замороженной ягоде сохраняется 80–90% полезных соединений, включая витамин С, антоцианы и катехины. Ягоды перебирают, моют, сушат, раскладывают в один слой, замораживают — и только потом упаковывают в герметичную тару. Повторная разморозка недопустима.

Сушка — тоже вариант, но она концентрирует сахара и калории, так что такую малину стоит добавлять понемногу — в каши, йогурты, напитки.

С вареньем ситуация сложнее. Короткая «пятиминутка» с минимальным сахаром разрушает полезные вещества меньше, но хранить ее надо в холодильнике и съедать за 2–3 месяца. Длительная варка уничтожает большую часть биологически активных компонентов.

Кому малина противопоказана

Аллергикам и людям с чувствительным ЖКТ стоит быть осторожнее — кислота и семена могут раздражать слизистую. При зуде, отеках, крапивнице после употребления ягоду исключают из рациона. Хроническим больным лучше посоветоваться с врачом.