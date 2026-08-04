Вакцина есть, но победы нет: врач оценила риски эпидемии Эбола для России

В Демократической Республике Конго число зараженных вирусом Эбола приближается к 4 тысячам, погибших — более 1,6 тысячи. Эта вспышка стала одной из самых масштабных за всю историю наблюдений. Кандидат медицинских наук Наталья Митропольская из Пироговского университета в беседе с Наука Mail оценила риски для России и объяснила, почему даже при наличии вакцин полностью сдержать инфекцию не удается.

По числу заболевших нынешняя эпидемия уступает только катастрофической вспышке 2014–2016 годов в Западной Африке. Однако для самой ДРК ситуация беспрецедентна — раньше локальные очаги удавалось подавлять быстрее.

В этом году помешали сразу несколько факторов: густонаселенные города с высокой миграцией, плохая доступность медицины и вооруженные конфликты, которые не давали специалистам оперативно выявлять контакты и проводить вакцинацию. Цепочки передачи вируса, пояснила Митропольская, сохранялись дольше, чем при обычных вспышках.

Вакцины сегодня существуют, как и препараты, снижающие смертность. Но на них одних полагаться нельзя. Главные условия успеха — ранняя диагностика, изоляция, работа с контактами и, что критично, доверие населения. Люди скрывают симптомы, боятся карантина или идут к традиционным целителям, что разгоняет эпидемию.

Для России риск завоза минимален, подчеркнула эксперт. Эбола не передается воздушно-капельным путем — только через кровь и биологические жидкости. Прямого авиасообщения с охваченными районами Африки нет. На границах действует санитарно-карантинный контроль, а врачи знают алгоритмы действий при подозрении на особо опасную инфекцию.

Ранее вирусологи оценили опасность вируса Бурбон для россиян.