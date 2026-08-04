Португальские СМИ сообщили о рождении дочери у принцессы Евгении

36-летняя принцесса Евгения, внучка покойной королевы Елизаветы II, и ее супруг, 40-летний Джек Бруксбэнк, по данным португальских СМИ, в третий раз стали родителями. Как сообщает телеканал RTP, у пары родилась дочь. Роды прошли в частном госпитале Hospital da Luz в Лиссабоне, который располагает собственным акушерским отделением.

Информация о рождении пока не получила официального подтверждения от Букингемского дворца. Имя малышки, точная дата ее рождения и другие подробности также не раскрываются. Если новость подтвердится, новорожденная станет первой дочерью в семье и займет 15-е место в очереди на британский престол.

О третьей беременности принцессы Евгении стало известно 4 мая 2026 года. Тогда Букингемский дворец выпустил официальное сообщение, а сама Евгения опубликовала в соцсетях снимок УЗИ с подписью: «Малыш Бруксбэнк родится в 2026 году!». Король Карл III, по данным дворца, был «в восторге» от новости.

Принцесса Евгения и Бруксбэнк познакомились в 2011 году, обручились в январе 2018-го, а в октябре того же года сыграли свадьбу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. В семье уже подрастают двое сыновей: Август Филипп Хоук, родившийся в феврале 2021 года, и Эрнест Джордж Ронни, появившийся на свет в мае 2023 года. Супруги делят время между Великобританией и Португалией.

Ранее стало известно о планах Карла III поздравить Меган Маркл с днем рождения в частном порядке.