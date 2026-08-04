Доступность городских объектов для ветеранов СВО с инвалидностью проверили в Подмосковье

Представители подмосковного отделения «Единой России» вместе с местными властями проверили доступность городских объектов в регионе для ветеранов СВО с инвалидностью.

Депутат Госдумы, федеральный координатор партийного проекта «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев отметил важность создания подходящих рабочих мест и безбарьерной среды для указанной категории граждан, а также организацию их переобучения, развитие адаптивного спорта, адаптацию туристической инфраструктуры. Терентьев также сообщил, что в Подмосковье по поручению губернатора проверили доступность более 260 объектов в 40 округах.

«Есть жесткие требования к новым объектам, но главный вызов — старый фонд: если приспособить жилье технически невозможно, важно оперативно переселять тех, кто в этом нуждается. Кроме того, нужна подготовка специалистов, которые понимают особенности людей с разными формами инвалидности: тренеров, преподавателей, персонала», — сказал Терентьев.

Выявленные нарушения оперативно устраняют. К примеру, в Люберцах уже установили перекатной пандус у аптеки, в Чехове нанесли разметку парковочных мест для инвалидов у жилых домов, в Коломне оборудовали подъемник в доме, где проживает участник СВО.

«Мы сопровождаем ветеранов по всем вопросам, помогаем получать протезы, адаптируем жилые помещения и подъезды. По поручению главы Щелково, у домов обустроены парковочные места для инвалидов», — рассказал руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Виктор Дядюра.

Кроме того, в Подмосковье реализуют программы переобучения и создают новые рабочие места. Например, в мастерской «Янушкевич» ветерана обучили и трудоустроили проектировщиком.

Большое внимание уделяется спорту. Спортивная школа «Спартанец» в Щелково работает по олимпийскому, паралимпийскому и сурдлимпийскому направлениям для людей с нарушениями слуха, зрения и опорно‑двигательного аппарата.