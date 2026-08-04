В Кашире проведут работы по благоустройству в рамках капремонта школы № 1

В Кашире продолжается капитальный ремонт здания школы № 1 на улице Маршала Астахова, строительная готовность объекта составляет 88% — строители занимаются финишной отделкой стен, общестроительными работами, завершают ремонт фасада, и кровли, монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей территории. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Ремонт проходит в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в нем задействованы более 50 человек и три единицы спецтехники. В здании проведут работы по прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электропроводки, закупят современную мебель и оборудование и не только. Школу откроют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.