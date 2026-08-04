«Это колхоз»: Сергей Соседов раскритиковал стадионные концерты

Музыкальный критик Сергей Соседов, который оказался в числе зрителей скандального концерта Димы Билана на «ВТБ Арене», высказался о случившемся крайне резко, пишет Teleprogramma.org.

При этом его критика была направлена не столько на самого артиста, сколько на сам формат стадионных выступлений.

«Конечно, стадионные концерты — это колхоз. Так и напишите. Любые стадионные концерты — это колхоз, всегда колхоз», — отметил критик.

По словам Соседова, он сидел на трибуне, и обзор оттуда был примерно одинаковым в любой точке. Он отметил, что это неизбежная особенность таких площадок. Однако главная проблема, по его мнению, возникла у зрителей на танцполе. Из-за того, что сцена была расположена слишком высоко, а подиум имел внушительные размеры, людям в первых рядах практически ничего не было видно.

«В этом случае я думаю, должны прямые организаторы предупреждать, какая будет видимость. Я считаю, что слишком высоко был поставлен подиум, это действительно так», — сказал он.

При этом Соседов не умаляет заслуг Билана. Он признал, что способность собрать тридцатитысячный стадион говорит о высокой популярности певца. Однако, по его мнению, проблема заключается не в артисте, а в самой природе площадки, которая превращает масштабное шоу в ситуацию, когда звезда становится лишь крошечной фигурой в огромном пространстве.

Что касается требований компенсации от недовольных зрителей, Соседов занял двойственную позицию. С одной стороны, он считает, что люди вправе просить возмещения, но не полного. С другой — организаторы могут возразить, что предлагали стадион, а не концертный зал.

В итоге критик пришел к выводу: главный урок этого скандала — стадионные концерты нуждаются в честном предупреждении зрителей о том, что они увидят, иначе разочарование неизбежно.

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