Как связаны TikTok и плохие оценки: соцсети ухудшают успеваемость детей в учебе

Дети, которые заводят аккаунты в соцсетях в 11–12 лет, к выпускным экзаменам могут отставать в учебе примерно на полгода, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Миланского университета Бикокка в журнале Nature Human Behaviour. Ученые проанализировали данные 5227 итальянских школьников и сравнили возраст первого аккаунта с результатами по итальянскому, английскому и математике.

Оказалось, что подростки, начавшие пользоваться TikTok и другими платформами в 11–12 лет, к 15–16 годам хуже справлялись с итальянским и математикой, чем те, кто пришел в соцсети в 14–15 лет. Разницу исследователи оценили как примерно шесть месяцев школьного обучения.

Авторы предполагают, что дело может быть в постоянной проверке телефона, отвлечении внимания, чрезмерном времени онлайн и слабом родительском контроле. При этом по английскому языку такой связи не нашли — возможно, из-за большого количества англоязычного контента в интернете.

Эксперты призывают трактовать выводы осторожно: исследование наблюдательное и не доказывает, что именно соцсети стали причиной снижения оценок. На результаты могли влиять поддержка родителей, уровень дохода семьи и личные особенности ребенка.

Тем не менее авторы считают, что более поздний доступ к соцсетям может помочь школьникам лучше удерживать внимание и меньше отвлекаться от учебы.