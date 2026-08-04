Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту жалоб жителей Тарко-Сале (ЯНАО) на агрессивных бродячих собак. Поводом для вмешательства стали сообщения в соцсетях о стаях, терроризирующих дворы, а также информация о двух нападениях на ребенка. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

В пресс-службе СУ СКР по ЯНАО уточнили, что поводом для доследственной проверки стали многократные обращения горожан. Жители жалуются: бездомные животные обосновались прямо у жилых домов, ведут себя дерзко и регулярно бросаются на прохожих.

Особую тревогу вызывает случай, когда собаки покусали дочь местного жителя — причем не единожды. Эта информация появилась в соцсетях и вызвала широкий резонанс.

Региональное управление СК уже проводит процессуальную проверку. Исполнение поручения Бастрыкина о предоставлении доклада поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Какие меры последуют — станет ясно по итогам разбирательства.