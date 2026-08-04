Спортсмен из Подмосковья провел первое интервью на воздушном шаре в рамках проекта «Небесные разговоры»

Подмосковный спортсмен Сергей Бойцов провел первое интервью в небе в рамках проекта «Небесные разговоры». Съемки прошли на аэродроме Борки в городе Кимры Тверской области. Участники беседовали, находясь на платформе под воздушным шаром.

Сергей Бойцов — уроженец Клина. Он рекордсмен, парашютист, бейсджампер, режиссер и актер. На его счету более 2 тыс. прыжков, лицензия USPA категории D и ряд мировых рекордов. В числе достижений — затяжной прыжок с 87-го этажа небоскреба «Лахта Центр» в прямом эфире, первый в России официальный бейс-прыжок с дымом с башни «Меркурий» в Москва-Сити, гимнастический элемент «солнышко» под воздушным шаром.

Фото: [ автор проекта Сергей Бойцов ]

Гостями первого выпуска стали предприниматель и блогер Артемий Лебедев, рекордсмен мира и Книги рекордов Гиннесса по альпинизму Рустам Набиев, модель Алена Шишкова, блогер Любовь Гагина. Специальным гостем стал мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике, чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата России Михаил Худченко. Участники обсудили тему «Самооценка современного человека».

Фото: [ автор проекта Сергей Бойцов ] 1/4 Фото: [ автор проекта Сергей Бойцов ] 2/4 Фото: [ автор проекта Сергей Бойцов ] 3/4 Фото: [ автор проекта Сергей Бойцов ] 4/4

Также в рамках проекта Михаил Худченко выполнил специальный номер — гимнастический элемент на кольцах, закрепленных между корзиной шара и платформой.