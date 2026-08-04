Стало известно о планах Карла III поздравить Меган Маркл с днем рождения в частном порядке

4 августа герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечает свой 45-й день рождения. И хотя официальных заявлений от Букингемского дворца пока не поступало, эксперты уже строят прогнозы о том, кто из членов королевской семьи поздравит ее, а кто — нет, отмечает Super.

Королевский обозреватель Том Сайкс уверен, что король Карл III не оставит без внимания день рождения невестки.

«Король — исключительно вежливый человек, и он почти наверняка отправит Меган свои поздравления», — заявил он.

Специалист по британской монархии Кинси Шофилд поддержала эту точку зрения, предположив, что монарх может передать поздравительную открытку или небольшой подарок через сотрудников дворца.

«Карл III всегда отличался состраданием и никогда открыто не проявлял неприязнь к Меган, несмотря на напряженность в отношениях», — отметила она.

Однако с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон ситуация иная. Эксперты считают, что они не будут поздравлять герцогиню Сассекскую. Шофилд заявила, что «отношений между указанными членами семьи больше не существует», поскольку они уверены, что Меган сыграла значительную роль в разрушении доверия внутри семьи.

Публичных поздравлений в официальных социальных сетях королевской семьи также не ожидается — такие посты, по словам Сайкса, публикуются только в адрес действующих членов монархии, а поздравления частному лицу отправляются частным образом.

Несмотря на разногласия, стоит отметить, что отношения Меган и принца Гарри с Карлом III постепенно улучшаются. В прошлом месяце супруги Сассекские вместе с детьми — принцем Арчи и принцессой Лилибет — встретились с королем и королевой Камиллой в резиденции Хайгроув. Возможно, именно этот шаг к примирению и повлияет на решение Карла III поздравить Меган, несмотря на все прошлые обиды.

Ранее сообщалось, что звонок принца Гарри жене в эфире «МастерШефа» назвали фальшивкой и холодным расчетом.