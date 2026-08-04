Экс-участницу «Дома-2» Брагину, только что освободившуюся из спецприемника после 14 суток ареста, повторно задержали

Анастасия Брагина, известная по участию в реалити-шоу «Дом-2», не успела насладиться свободой. Девушка отбыла 14 суток административного ареста, назначенных Тушинским районным судом Москвы, и 3 августа вышла из спецприемника. Однако уже через 10 секунд ее встретили двое сотрудников полиции, сообщил VOICE со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации источника, задержанную предварительно повезли в отделение, но точные причины нового ареста пока не называются. Это произошло буквально на пороге спецприемника.

Напомним, что Брагина оказалась в центре скандала после того, как 19 июля выложила в своем телеграм-канале видео, на котором разгуливала голой по улицам Москвы и даже заходила в магазин в таком виде.

«Я ощущаю себя голой точно так же, как в одежде», — заявляла девушка.

За мелкое хулиганство суд назначил Брагиной 14 суток ареста. Через адвоката Анастасия пообещала подписчикам, что после освобождения продолжит публиковать откровенные фото и видео, но этим планам, судя по всему, не суждено было сбыться.

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